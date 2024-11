Semifinal Majestosa ruim no Canindé vazio e nova vitória das Brabas

Veio o segundo tempo no Canindé, as Brabas, ainda muito desfalcadas por lesões, seguiram com futebol que nem de longe lembra o que já fizeram e as Soberanas sempre em busca de superá-las.

Sem conseguir.

Aos 27 minutos, Duda Sampaio estufou a rede tricolor e pôs as Brabas na frente, 1 a 0, o que dá a elas a vantagem de jogar pelo empate, no domingo que vem, em Itaquera, às 11h, certamente com muita gente.

Não só porque a Fiel já há tempo prestigia as Brabas como por serem elas a única razão de alegria.