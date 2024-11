Racing vira, Quintero supera Memphis e ao Corinthians resta não cair

No minuto seguinte Bidon e Talles Magno substituíram o morto Charles e o desgastado Garro, este último talvez já com a cabeça da dupla Díaz no Dérbi, na segunda-feira.

Sim, porque o Corinthians perdia a chance de ganhar o título que lhe falta, o da Copa Sul-Americana, de disputar a Copa do Brasil e a Libertadores em 2025 e ficava apenas com a humilhante busca de não cair pela segunda vez.

Preço pago porque o clube elegeu Andrés Sanchez, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, trastes que a Fiel não merece.

Para não falar da proibição, tardia, de não poder contratar até 2026 em pena imposta pela FIFA por dever a Balbuena.

Martínez saiu e Romero entrou, aos 68.

O Racing sossegou com a vantagem e não corria risco de sofrer o empate. Deixava a bola com o Corinthians que não sabia bem o que fazer com ela, com dois laterais rigorosamente inúteis.