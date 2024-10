Por que não comparecerei à CPI das Apostas

Fosse intimado seria obrigado a ir e, obviamente, iria.

Para me limitar a dizer exatamente o que está dito no parágrafo anterior: nada tenho a acrescentar.

Além do mais não é de hoje que perdi completamente a confiança em CPIs.

Já estive em três delas que não deram em nada e não tenho por que achar que a atual dê em alguma coisa: na CPI da CBF/Nike na Câmara dos Deputados, e na CPI do Futebol no Senado Federal, ambas em 2000, além da, em 2015, nova CPI do Futebol, presidida por Romário, também no Senado.

Com todo respeito ao Poder Legislativo, foi o suficiente.

Portanto, poupemos o erário de gastar com passagens e hospedagem em Brasília e meu precioso tempo.