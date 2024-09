Lucas Moura perde pênalti inventado e o Botafogo está classificado

Registre-se de pronto: o Botafogo não se intimidou com o Morumbi lotado por 61.329 torcedores, diferentemente do São Paulo no primeiro tempo no Nilton Santos.

Não se intimidou, propôs mais o jogo que o anfitrião e, antes de 15º minuto, se aproveitou de bobeada monstruosa se Luiz Gustavo na intermediária tricolor com Savarino roubando-lhe a bola e entregando-a a Igor Jesus para receber na frente e cruzar forte pela esquerda da área. Ao cortá-la, Rafael viu a bola acabar na cabeça de Almada e o 1 a 0 estava decretado no placar do Morumbi, que nem por isso se calou.

E não se calou embora o alvinegro permanecesse melhor em campo, em busca do segundo gol.