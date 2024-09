Um olhar otimista sobre a situação do Corinthians

Vencer o Atlético Goianiense era obrigatório e o Corinthians venceu bem.

De olho no resultado entre Vitória e Juventude dá para dizer que o melhor seria uma derrota baiana, mas que o triunfo trouxe o time gaúcho para o desespero, apenas quatro pontos acima do Corinthians e com o mesmo número de jogos, sem elenco comparável.

O próprio Vitória, com o mesmo número de pontos e duas vitórias a mais, tende a ter mais dificuldades daqui para frente e, apesar de no Barradão, ainda enfrentará o Corinthians.