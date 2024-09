Surpreendido, Inter surpreende o São Paulo no Morumbi

A surpresa estava superada, os reservas não são melhores que os titulares e o Inter seguia assustando o G4 pois, com um jogo a menos, está a apenas quatro pontos do quarto colocado Flamengo.

Pena que Mercado tenha saído com lesão aparentemente grave.

Não demorou muito, em nova bola roubada na intermediária tricolor como no segundo gol, desta vez com erro de Lucas Moura, o Inter desceu pela direita e a bola desviada no cruzamento de Gustavo Prado acabou nos pés talentosos de Alan Patrick que soltou uma bomba indefensável para estufar a rede do Morumbi.

Começava a virar chocolate diante de mais de 39 mil frustrados são-paulinos que esperam festejar mesmo na quarta-feira contra o Botafogo.