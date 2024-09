Paulo Wanderley quer terceiro mandato fora da lei no COB

Organismos como Atletas pelo Brasil, presidido pela ex-ministra do Esporte Ana Moser, Pacto pelo Esporte e CACOB, a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, cuja ex-presidenta, a medalhista olímpica Yane Marques, é candidata à vice-presidência pela oposição, já se manifestaram contra a manobra de Wanderley, mais um cartola incapaz de aceitar as regras vigentes e a alternância no poder.

A tática de Wanderley é clara: se vencer sabe que a vitória será contestada na Justiça e empurrará com a barriga durante a terceira gestão. E o esporte olímpico que se lasque.

A chapa de oposição é comandada por Marco La Porta.

Campeãs olímpicas como Hortência Marcari e Poliana Okimoto já se manifestaram contra a manobra de Wanderley que contraria a Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé e, até, o próprio estatuto do COB.