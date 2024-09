Final de campeonato

POR LUIZ GUILHERME PIVA



Os times eram de cidadezinhas próximas, rivais.



O jogo era para ter começado mais cedo: decisão, poderia ter prorrogação e pênaltis, ia acabar escurecendo.



Até tinha refletores. Doações, rifas, bingos - com muito custo tinham posto um de cala lado.



Só que o presidente do time local não queria ligá-los. Eles haviam sido acionados só na inauguração, dois anos antes, com foguetes, banda e quermesse no gramado, e num amistoso noturno, dias depois, com o time de uma cidade maior.



A conta veio um absurdo. Ele teve que pôr dinheiro do bolso para pagar, senão cortavam a luz.



Desde então, só jogo de dia: 14h, 15h, no máximo, para não correr risco.



Mas o sol e o calor do domingo da decisão ferviam o ar. Quero-queros escondidos. Passarinhos sonolentos. Zincos em chamas. Picolés moles dentro do freezer - sumiam antes de ir para o isopor dos vendedores.



As ruas em quarentena.



Ninguém quis antecipar o início do jogo. O presidente tentou convencer, mas nem seus jogadores aceitaram.



Seria às 16h mesmo.



O pessoal chegando para assistir dos degraus de madeira e dos murundus e barrancos ao redor, disputando pedaços de sombra.



E começou.



Mas não deu outra. Jogo lento, arrastado. O suor grudava os pés dos jogadores na grama. As camisas melando. O juiz desistiu e ficou só de bermuda, encostado no muro.



0 x 0.



Prorrogação.



Quase meia hora de descanso.



Reiniciaram, mas já estavam todos resfolegando, zonzos, e com medo de levar o gol irreversível.



E o pior: tudo era quase breu.



Pediam para acender os refletores, mas o presidente disse que dava, era só uma penumbrinha. Que as lâmpadas esquentariam ainda mais o ambiente.



0 x 0 de novo.



Pênaltis.



Tudo escuro.



Tinha que acender. Não tinha como.



Mal-humorado, o presidente foi acionar o disjuntor.



Nada. Fez um chiado, uma faísca, um pequeno estouro, uma fumaça, susto geral - e não acendeu.



E agora?



Vamos bater assim mesmo. Não tem jeito. Par ou ímpar. Nem pensar. Ninguém sabia o que fazer.



Era decisão regional. Tinha que ter o campeão. As faixas e a taça na beira do campo, na mesa da Skol.



Meia hora depois resolveram que voltariam no domingo seguinte para as cobranças de pênaltis.



Às 14h!, exigiu o presidente.



Times e torcidas saindo, arrastando os pés e reclamando, espantando mosquitos, enxugando o suor.



O ar parado, como um vapor.



Eis que surgiu o eletricista.



Alguém buscou o sujeito em casa, trouxe na garupa da Vespa e disse que ele resolveria.



Ele não queria. Sabia que, se arrumasse os refletores, o time que perdesse a decisão o culparia.



Mas foi. Arrastado (depois contou que teve ameaça; outros dizem que houve uma grana, não se sabe de quem), mas foi.



Mexeu na caixa, virou botões, bateu o martelo, apertou parafusos, emendou uns fios, ninguém com muita esperança de ele conseguir.



Fachos, oscilações, pisca-pisca, palpites, desânimo, já estavam desistindo.



Mas deu.



Acenderam-se os refletores.



O presidente não gostou. O eletricista sumiu rapidinho.



A torcida e os jogadores, que aguardavam do lado de fora, começaram a voltar.



Chinelos, solas, botas e chuteiras se arrastando de novo, no sentido contrário.



O presidente com pressa, mandando acabar logo com aquilo.



Todos a postos.



Todos não.



Quase todos.



O goleiro dos visitantes sumiu.



Cadê?



Estava aqui agorinha. Onde se enfiou?



Ninguém achava.



E não acharam.



Sem ele não haveria pênaltis.



Mas tem o reserva.



Não aceitaram escalar o reserva - além de ruim, ele tinha tomado umas e outras enquanto esperava o eletricista resolver.



Resultado: não teve decisão. Todo mundo foi embora. O presidente correu e apagou os refletores.



Combinaram de decidir no outro domingo.



Mas, lógico, nunca marcaram.



Não houve campeão naquele ano.



As faixas e a taça também desapareceram - dizem tê-las visto um dia na casa do presidente, mas ele nega.



O goleiro?



Encontraram-no na segunda-feira, cedinho, no lugar de sempre, pedreiro, trabalhando normalmente.



E por que sumira?



O ônibus.



Que ônibus?



Era o último horário. Tinha que voltar para casa.



E foi.



Ninguém contestou.



Ele, de cócoras, só ajeitou o boné.



E seguiu assentando a fiada.

__________________________________________

Luiz Guilherme Piva publicou "Eram todos camisa dez" e "A vida pela bola" - ambos pela Editora Iluminuras