É preciso reconhecer que a arrancada do Corinthians foi histórica

O Corinthians ficou mais da metade do campeonato na zona de rebaixamento e correndo sérios riscos de cair para a Série B. Mesmo assim, ia adiante nas copas Sul-Americana e Copa do Brasil. Eram suas faces diversas: enquanto jogava bem nas copas, com agressividade e força, no campeonato de pontos corridos apresentava uma fragilidade perigosa.

Além das chegadas de Carillo, José Martínez e Alex Santana para dar qualidade técnica e física no meio-campo, chegava também o cara que, na minha visão, é o maior responsável pela evolução técnica e de confiança do Yuri Alberto e do Rodrigo Garro: Memphis Depay.

Esses três jogadores são os pontos-chave da criatividade e agressividade do meio-campo e ataque.

Claro que o Hugo Souza deu total segurança para a defesa e que a chegada do André Ramalho deixou a saída de bola muito mais qualificada. Além disso, sua forte liderança de posicionamento defensivo também foi determinante para essa arrancada.

Não foi por acaso que isso aconteceu, e tem um fator que, para mim, é o mais importante de todos: a torcida do Corinthians lotar a arena em todos os jogos, apoiando o time mesmo quando não vencia e nem conseguia sair da zona de rebaixamento.

Demorou um pouco para o time absorver a energia que vinha das arquibancadas e começar uma parceria que sempre foi imprescindível na história do Corinthians: a troca de energia das arquibancadas para o campo e do campo para as arquibancadas.