Filipe Luís deu um nó em Milito; Gabigol se despede com Flamengo campeão

O Flamengo teve várias possibilidades de marcar, com Michael umas duas vezes, outras com Bruno Henrique. No lance anterior ao golaço do Gonçalo Plata, o Galo tinha perdido um gol incrível com Alan Kardec embaixo da linha do gol. Era lá e cá até o Flamengo matar o jogo numa jogada de manual do contra-ataque. Se alguém for dar uma aula de tática de futebol, pode pegar as imagens do gol do Plata como exemplo de um contra-ataque perfeito.

O Flamengo fez o gol no momento mais agressivo do Atlético, estava com a armadilha pronta para pegar a defesa do Galo desprevenida como pegou. E não parou por aí porque o Flamengo poderia ter feito uns quatro gols no segundo tempo do jogo.

Nos dois jogos desta decisão o Flamengo foi muito superior, inclusive perdeu mais gols na Arena MRV do que no Maracanã. O Filipe Luís fez a leitura perfeita da partida em todos os sentidos. Escalou bem, mas principalmente mexeu muito bem durante o jogo, quebrando todas as alternativas de Gabriel Milito.

A realidade do jogo é que o Galo escapou de tomar uma goleada histórica nessa final de Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão com todo mérito, um resultado indiscutível.

Nas últimas três copas do Brasil, o Flamengo ganhou duas (2022 e 2024) e foi vice em 2023.

Aos gritos de "Fica Gabigol", o jogador deu uma entrevista polêmica para o SporTV. Gabriel disse que foi não foi respeitado por Tite e que não ficará no Flamengo. Mas no meu próximo texto me aprofundarei nesse tema.