'Ainda Estou Aqui' mostra a genialidade do cinema brasileiro

É impossível não se envolver, sofrer e se revoltar com tudo o que foi colocado em nossa cara e manchou politicamente a nossa história.

A gente sente a dor com os gritos das pessoas sendo torturadas cruelmente pelos homens da ditadura.

Sentado na sala do cinema, me senti angustiado, como a Sra. Eunice, interpretada maravilhosamente pela atriz Fernanda Torres. Primeiro, ela sofreu à procura de informações sobre onde estaria seu marido, Rubens Paiva, e depois foi em busca para saber o que teria acontecido com corpo do companheiro.

É duro ver quantas pessoas foram sepultadas como indigentes ou jogadas ao mar, talvez algumas ainda vivas, para eliminar provas depois da covardia da tortura de muitos dias que sofreram sem parar.

Mas, ao mesmo tempo, me sinto forte, porque foi isso que a Sra. Eunice passou para seus filhos e para todos que estavam assistindo (ou ainda irão) à impressionante obra de Walter

Não posso deixar de destacar a genialidade de Marcelo ao escrever os seus livros, principalmente a sensibilidade que demonstra ao contar parte da sua história, como o clássico 'Feliz Ano Velho' e o genial 'Ainda Estou Aqui'.