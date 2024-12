Débora Falabella está impecável no monólogo Prima Facie

Como todos os relatos que vejo sobre esse crime, as dúvidas que a mulher tem em relação ao que fazer, como agir e, obviamente, os julgamentos que ela enfrenta. A vítima passa a ser julgada, olhada com desprezo e sofre uma violência moral que é tão agressiva quanto a física que ela já sofreu.

A personagem se vê do outro lado da história porque, como toda advogada de defesa dos estupradores, ela também usa argumentos para desclassificar e colocar em dúvida a moral e a idoneidade da vítima, só que depois sente na própria pele as armas que usava.

O texto é forte e a presença de palco, a força da Débora, deixa tudo muito realista, não só porque uma mulher é estuprada a cada 10 minutos no Brasil, mas também porque ela faz com que todos que estão assistindo sintam a mesma dor que ela está passando para o público. É chocante por ser verdade, mexe e revolta, porque assistimos a um relato que, sem dúvida alguma, está acontecendo com algumas mulheres espalhadas pelo país naqueles exatos minutos em que estamos dentro do teatro assistindo ao espetáculo.

Fui com uma amiga e a maioria do público era de mulheres; você percebe no rosto de cada uma a dor de já ter passado por essa violência ou de ter alguém muito próximo que foi vítima de estupro. Eu, como homem, senti uma revolta dobrada por ter vergonha e indignação com quem comete esse crime violento, nojento e covarde.

Prima Facie volta ao Teatro Vivo (São Paulo) em fevereiro para mais uma temporada e recomendo esse espetáculo para todos, porque é um tema necessário e que pouco se discute, até porque tem muita gente que passa a mão na cabeça do criminoso e trata com desdém a própria vítima.

Prima Facie

Texto: Suzie Muller

Direção: Yara Novaes

Tradução: Alexandre Tenório

