Corinthians vence Bragantino, se classifica e Arthur Elias se empolga

Nesta terça-feira (27), à noite, com 11ºC, resolvi sair de casa e ir até o estádio do Canindé assistir à segunda partida entre Corinthians e Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O primeiro jogo foi no último sábado (24), em Bragança, e terminou empatado em 1 a 1, com Jane marcando para o Bragantino aos 3 minutos e Jaqueline empatando para o Corinthians aos 37 minutos.

Como se fosse combinado, cheguei no mesmo momento em que o treinador da seleção brasileira, Arthur Elias, está fazendo, com muito entusiasmo, seu trabalho de observação das jogadoras. Respeito a opinião de quem ainda não gosta do futebol feminino ou de quem resiste e tira conclusões sem nem mesmo assistir. Eu gosto e, quando posso, vou assistir, pois vejo muitas virtudes no futebol feminino, como, por exemplo, a raridade de jogadoras que simulam faltas, as goleiras que não fazem cera e a bola que rola o tempo todo. O futebol é mais fluido por ter pouquíssimos contatos físicos faltosos, sem contar que as árbitras são ótimas e deixam o jogo seguir.

O primeiro tempo foi muito bom, com o Corinthians dominando a maior parte do tempo por ter um forte entrosamento e um ótimo toque de bola. É um time super confiante e muito bem treinado por Lucas Piccinato, sucessor de Arthur. No entanto, o Red Bull Bragantino faz um trabalho incrível no futebol feminino também, contratando jogadoras jovens e dando continuidade ao seu projeto, assim como faz no masculino. A equipe é muito bem postada taticamente pelo treinador Humberto Simões, com um time bem entrosado, toques rápidos e muita velocidade pelos lados.