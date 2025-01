Corinthians já prevê data para retorno de Garro; veja planos para o meia

O meia-atacante Rodrigo Garro voltou aos treinos no Corinthians na última quarta-feira (22), no CT Joaquim Grava. Foram dois dias de treinos, mas separado dos demais companheiros.

A coluna apurou que o Corinthians prevê mais 15 dias de recuperação do argentino, que faz tratamento por conta de dores crônicas no joelho.

Além disso, Garro trabalha a parte emocional por conta de acidente com vítima fatal, na Argentina, no início do ano. O atleta foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.