Corinthians marca data de sessão para votar impeachment de Augusto Melo

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, convocou oficialmente a reunião para a votação de impeachment do presidente Augusto Melo.

A reunião ocorrerá no próximo dia 20, com a primeira chamada às 18 horas. Na verdade, a reunião será retomada após Tuma derrubar liminar obtida por Augusto Melo na Justiça, que suspendeu a votação no fim do ano passado, no dia 2 dezembro.

Caso o Conselho aprove o impeachment, o vice-presidente Osmar Stabile assume a presidência de forma provisória.