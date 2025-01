Corinthians paga maior parte do salário de Fagner no Cruzeiro; veja o valor

No acordo, o Corinthians segue pagando "sozinho" os direitos de imagem do atleta. O valor chega a quase R$ 200 mil mensais.

Fagner tem contrato com o Corinthians até o fim de 2026, mas ficará emprestado até o fim deste ano ao clube mineiro inicialmente.

Apesar de perder a titularidade para Matheuzinho, o lateral de 35 anos vivia um bom momento com a camisa alvinegra, com boas atuações quando era acionado e ajudando no vestiário com a sua liderança - inclusive destaca em vídeos da Corinthians TV.