Conselho do Corinthians cobra explicações sobre saída de Fagner ao Cruzeiro

O Conselho Deliberativo do Corinthians cobrou explicações da diretoria do clube, comandada pelo presidente Augusto Melo, em relação a transferência do lateral-direito Fagner ao Cruzeiro, segundo apurou a coluna.

A cobrança foi encabeçada por Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ele enviou um ofício ao presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, que já encaminhou a manifestação ao presidente em exercício Armando Mendonça, por conta da licença (férias) de Augusto Melo, que retorna no próximo dia 7.

A coluna listou os questionamentos; veja: