Corinthians monitora situação de Moscardo visando empréstimo

O Corinthians monitora a situação do volante Gabriel Moscardo, negociado pelo clube paulista para o PSG, França, no início desta temporada.

O volante de 19 anos não jogou uma partida sequer pelo PSG e foi emprestado ao Reims, atual nono colocado no Campeonato Francês. Lá ele jogou apenas duas partidas, somando apenas onze minutos em campo.

O Corinthians tem interesse no empréstimo do volante, já que o PSG cogita pedir o atleta de volta para o Reims pois prioriza que o volante esteja jogando. Moscardo tem contrato de empréstimo com o Reims até 30 de junho de 2025