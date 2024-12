Augusto tem pedido de adiamento da reunião por impeachment negado

Alegações de Augusto

Augusto Melo alegou que o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr, definiu de uma maneira unilateral as regras do estatuto.

Augusto também alegou que não teve a oportunidade de se defender e produzir provas contra as acusações.

Além disso, a diretoria do Corinthians alega que alguns questionamentos foram obtidos ilicitamente no processo de ação da Vai de Bet, já que o mesmo está sob segredo de justiça.

Augusto também argumentou que o parecer de Conselho de Ética do clube sugeriu que a reunião não fosse convocada até o fim do inquérito da Vai de Bet.

O juíz analisou o pedido e entendeu que não houve irregularidade na convocação da reunião do Conselho e, por isso, está mantida a reunião pra hoje.