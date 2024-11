Corinthians negocia com Wendell e faz consulta por Rollheiser 

O Corinthians colocou no radar dois jogadores que atuam no futebol português: o lateral-esquerdo Wendell, do Porto, e o meia-atacante Rollheiser, do Benfica.

No caso de Wendell, o Corinthians já negocia com o jogador, como revelou o GE. A coluna apurou que o clube paulista já foi avisado pelo representantes do atleta que ele pretende voltar ao futebol brasileiro em 2025 visando a Copa do Mundo de 2026.

Wendell tem contrato com o Porto somente até junho de 2025. O Corinthians deve enviar uma proposta ao clube português tentando a liberação antecipada.