Corinthians teve Tchoca exposto e G. Henrique x Memphis após derrota

O clima esquentou no vestiário do Corinthians após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU, na Copa Libertadores. Samir Carvalho e Lívia Camillo deram bastidores das discussões entre os jogadores na Live do Clube, nesta sexta (7).

Samir: Discussão teve Gustavo Henrique x Memphis

Três a zero foi para virar o vestiário. E foi o que aconteceu. Eu conversei com dois atletas. Eles me falaram que a discussão foi forte, que teve o pessoal do 'deixa disso', mas que não teve cadeirada e nem 'vias de fato'. Um jogador comprou a briga do outro. Teve um problema entre o Gustavo Henrique e o Memphis.