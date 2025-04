Corinthians deve pagar R$ 5 milhões para renovar empréstimo de Talles Magno

Talles Magno está adaptado ao Corinthians e "clama" pela permanência. Por causa disso, o clube paulista deve aceitar pagar os quase R$ 5 milhões para ficar com o jogador até o fim do ano, caso os americanos não aceitem o empréstimo até o meio da próxima temporada.

Talles não é titular do Corinthians e, inclusive, briga com Romero para a ser a primeira opção do banco de reservas no setor de ataque. Memphis Depay e Yuri Alberto são os titulares do técnico Ramón Díaz.