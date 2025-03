Memphis está feliz no Corinthians e quer renovar contrato com o clube

Livia: Memphis está feliz no Corinthians

A setorista do UOL explicou que as conversas sobre a extensão do contrato de Memphis já acontecem há algum tempo no Corinthians. Livia complementou que o atacante tem interesse em seguir no clube, onde está feliz.

É interesse do Memphis [a renovação]. Ele está disposto a continuar. [...] Já vem sendo falado nos bastidores [sobre a extensão], e não é de agora. [...] Ele está feliz aqui.

Livia Camillo

Samir: Atacante já admitiu desejo de continuar

O colunista revelou que Memphis já admitiu para companheiros de time e funcionários do Corinthians que deseja seguir no clube. Samir também apurou que o bom ambiente encontrado pelo atacante é um grande diferencial.