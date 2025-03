Samir: Ramón fora? Corinthians já tem nomes que agradam a diretoria

Um é o Tite. E o outro é o Renato Gaúcho. [...] Antes do Ramón Díaz fechar com o Corinthians, o clube negociou com o Carille e teve uma conversa bem avançada com o Renato, que estava empregado.

Samir Carvalho

Corinthians teve Tchoca exposto e G. Henrique x Memphis após derrota

O clima esquentou no vestiário do Corinthians após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona-EQU, na Copa Libertadores. Samir Carvalho e Lívia Camillo deram bastidores das discussões entre os jogadores.

Três a zero foi para virar o vestiário. E foi o que aconteceu. Eu conversei com dois atletas. Eles me falaram que a discussão foi forte, que teve o pessoal do 'deixa disso', mas que não teve cadeirada e nem 'vias de fato'. Um jogador comprou a briga do outro. Teve um problema entre o Gustavo Henrique e o Memphis.

Samir Carvalho

O maior problema foi a exposição. 'Ah, esse tipo de erro é inaceitável', 'Isso não pode acontecer em um jogo como esse' - referindo-se ao João Pedro Tchoca. Já estava um clima bélico de um apontar o dedo para o outro e o Gustavo Henrique tomou as dores do menino [Tchoca].

Lívia Camillo