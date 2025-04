Augusto Melo eleva dívida do Corinthians em R$ 700 milhões em apenas um ano

A dívida do Corinthians feita pela gestão Augusto Melo somente no ano de 2024 passa dos R$ 700 milhões.

A informação está com o Cori (Conselho de Orientação do Corinthians), que se reuniu na última terça-feira, no Parque São Jorge. O Conselho Deliberativo também já possui os números e acredita que o valor ainda será maior.

A dívida pode crescer porque a cúpula corintiana não entregou todas as informações sobre as contas de 2024 ao Cori.