Samir: Garro fica fora contra Palmeiras e em mais 6 jogos até volta em maio

O Garro está na Espanha tratando uma tendinopatia patelar, que é no joelho direito. [...] Ele está tratando com um médico, mas com um fisioterapeuta. Qual a diferença? Todo mundo imaginava que era um caso mais avançado, profunda, gente imaginando cirurgia.

Mas o Corinthians vai com métodos mais conservadores. Então, é um fisioterapeuta amigo do Memphis e de outros atletas da Europa. É um profissional com nome mantido em sigilo, que já tratou outros grandes jogadores - o Memphis, inclusive.

Eu conversei com pessoas ligadas ao Garro e dentro do Corinthians. Não dá para cravar quando ele vai voltar, tem que ver como ele vai reagir ao tratamento na Espanha. A última sessão é hoje, se não me engano. Ele volta no fim de semana. A ideia do Corinthians é que ele não entre em campo em abril. A ideia é que ele volte na primeira quinzena de maio.

Samir Carvalho

