Wesley entra na mira de clube russo; representante estará em Curitiba hoje

O atacante Wesley, do Corinthians, segue na pauta dos clubes europeus. A coluna apurou que um clube russo, o nome é mantido em sigilo até o momento, é o mais novo interessado no "prata da casa" do time alvinegro.

O clube russo, inclusive, enviou um representante ao Brasil, que estará no Couto Pereira nesta quarta-feira (7) para acompanhar o duelo do Corinthians contra o Grêmio, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O mesmo representante já esteve na Neo Química Arena, no ultimo domingo, quando Wesley teve atuação discreta no empate por 1 a 1, diante do Juventude.