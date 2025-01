Flamengo erra, não atende público no Nordeste e gasta dinheiro na Flórida

As informações internas do Flamengo dão conta de que a nova gestão esforçou-se ao máximo para cortar custos da viagem à Flórida.

Os dez dias em Gainesville, com amistoso em Fort Lauderdale contra o São Paulo, custariam US$ 1,6 milhão. Com muito estudo e esforço, a direção chegou a US$ 900 mil de custos da viagem e estadia. A operação pode se aproximar de empate com ganhos pelo amistoso, mas não era aprovada pelo grupo que ganhou a eleição em dezembro.

Esqueçamos por um segundo o que representou fazer a pré-temporada em Gainesville, a duas horas de carro de Orlando e de Tampa, onde ficam os principais parques da Flórida. Ninguém foi passear, está claro.