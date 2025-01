Amigo de Abel Ferreira foi amigo da onça

"Se calhar, vendemos o Vítor, porque falei demais com quem não devia. E pronto, e acontece... Quando tu falas com executivos de outro clubes e falam do teu elenco, de teus jogadores, e as pessoas acreditam muito naquilo que tu dizes...E foi uma tarde bem passada, uma conversa bem dita, falar bem de teus jogadores e acabamos por vender um dos nossos jogadores. Mas ele merece..."

O suspeito número um e, digamos mais suspeito do que mordomo em filme de suspense, é o diretor-executivo Hugo Viana. Ele substituirá Txiki Beguiristain no Manchester City a partir de junho e já está no processo de transição, saída do Sporting e chegada ao clube inglês.

Hugo Viana é amigo de Abel há anos. Não jogaram juntos, mas Hugo Viana foi criado no Sporting e saiu do estádio do Alvalade no verão de 2005, um ano antes da chegada de Abel, lateral-direito à época.

No processo de saída de Rubem Amorim, do Sporting para o Manchester United, Hugo Viana foi um dos responsáveis por contactar Abel Ferreira e tentar saber se havia chance de que retornasse ao clube em que jogou.

Não havia.

Apesar de não terem jogado juntos, Abel e Hugo são amigos, próximos, como os que formam a comunidade do Sporting, gigante do futebol de Portugal que passou por maus momentos entre 2002 e a conquista do título de 2020, já com Hugo Viana como diretor.