Reviravolta de Oscar deixa meia da Copa de 2014 perto de volta para casa

Oscar estreou pelo São Paulo na Copa Sul-Americana de 2008. Mesmo sem jogar nenhuma partida da campanha do tricampeonato brasileiro, fez parte daquele grupo. Mais ou menos como Muricy em 1977, campeão por compartilhar o vestiário, embora estatisticamente fora da conquista.

Naquele ano, o São Paulo empatou por 0 x 0 com o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada. Eram aspirantes são-paulinos, com Sérgio Mota, Alex Cazumba, Aislan e Mazola juntos a Oscar, liderados por Rogério Ceni no gol e Muricy no banco.

No ano seguinte, disputou onze partidas do Brasileirão e entrou na Justiça contra o Tricolor. Em 2012, Internacional e São Paulo entraram em acordo judicial por 6 milhões de euros. Dois meses depois, Oscar estreou pelo Chelsea, que o comprou por 32 milhões de euros, equivalentes a R$ 79,6 milhões.