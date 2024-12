Fábio Carille no Vasco reforça Pedro Caixinha no Grêmio

A torcida do Santos aceitou muito bem o trabalho de Fábio Carille na Vila Belmiro até o convite do Corinthians. Carille sabe que lidou mal com o episódio. A resistência santista não se deu por contrariar o DNA do clube, mas por colocar o nome do maior rival em duas conversas. No meio do ano e, no final, ao afirmar que pressão foi o que viveu no Parque São Jorge.

O trabalho de Carille no Santos foi bom. Vice-campeão paulista com elenco inferior ao do São Paulo e do Palmeiras, campeão da Série B, apesar de quatro derrotas consecutivas no início da campanha, período em que perdeu quatro titulares por lesão.

Há um certo preconceito com Fábio Carille. Para o Vasco, depois da recusa de Renato Gaúcho, por querer descansar e julgar que não haverá investimento suficiente para evitar outra temporada sob críticas, claro está que São Januário terá elenco mais modesto do que os de Flamengo, Botafogo e Fluminense e o estilo não poderá ser ultra agressivo.