A incrível história de como a vesícula de Yuri Alberto ajudou o Corinthians

Se não fosse a cirurgia, iria embora. Ou, pelo menos, faria força para sair.

Sua recuperação parece ter mais a ver com sua recuperação mental do que com a parte tática, embora as duas coisas possam andar entrelaçadas e até a questão física, provocada pelo problema de saúde, possa ter interferido.

Yuri Alberto é artilheiro do Brasileirão e pode ser apenas o segundo jogador a terminar o campeonato vestindo a camisa corintiana e com este título.

Doze de seus trinta gols no ano foram depois da cirurgia. Já era o artilheiro do Corinthians na temporada. Ficou mais importante ainda.

Para o Corinthians, é claro.

Mas a história é importante também para ele próprio.