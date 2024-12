Ação de Landim contra o Flamengo é bizarra e lembra Eurico Miranda

Ação de Rodolfo Landim contra o Flamengo Imagem: Reprodução

A bizarrice também se dá em função de as eleições entre 1996 e 2021 terem tido exatamente o mesmo procedimento, que serviu para eleger Rodolfo Landim há três anos.

Eleição do Flamengo em 2021 Imagem: Reprodução

Outro argumento é da necessidade de comprovação de estar em dia com as mensalidades (carteira de sócio dentro do prazo de validade) e com o documento de identidade correto. Nunca é demais tentar evitar fraudes. As eleições do Vasco tinha frequentemente acusações a Eurico Miranda de incluir na lista de votantes sócios já falecidos e sem CPF. Uma carteirinha sem o prazo correto de validade aumentava esse risco no Vasco e a tradição do Flamengo é de eleições democráticas e do respeito pelo resultado.

O que torna tudo ainda mais bizarro é o documento, uma ação do presidente do Flamengo contra o Clube de Regatas do Flamengo.