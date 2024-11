Palmeiras supera São Paulo em pesquisa de torcida e disputa já dura 33 anos

A pesquisa DataFolha recoloca o Palmeiras na posição de terceira torcida do Brasil depois de trinta anos quase ininterruptos em quarto lugar. Houve também enquetes que colocaram o Palmeiras em terceiro, neste período, mas o movimento recente é identificado há cinco anos, desde um estudo do Ibope/Repucom, no início de 2020. O Palmeiras é a terceira torcida do país, porque ganha no interior e nas cidades onde as pesquisas não chegam. O São Paulo é maior na capital do estado de São Paulo.

A retrospectiva das pesquisas ajuda a entender o fenômeno.

A primeira pesquisa de torcidas grande e séria, no Brasil, aconteceu em 1983. A revista Placar associou-se ao Instituto Gallup, ordenou Flamengo em primeiro lugar e Corinthians, em segundo, como já se sabia, e revelou o Palmeiras à frente do Vasco, terceira torcida do país. No domingo 15 de junho de 1983, dois dias antes de a edição 682 de Placar chegar às bancas, Osmar Santos disse a seus ouvintes da rádio Globo, em São Paulo: "A revista apresenta as 15 maiores torcidas do país e você, palmeirense, vai ter uma boa surpresa."