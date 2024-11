Leila faz confusão enquanto tenta justificar falta de regras eleitorais

A presidente Leila Pereira cometeu algumas imprecisões na entrevista concedida à colunista do UOL Alícia Klein, ao tentar explicar por que a oposição reclama do custo da montagem dos quiosques com conteúdo eleitoral dentro do clube social.

Savério Orlandi, candidato da oposição, lamenta ter sido informado de que poderia montar seu stand por R$ 50 mil apenas no dia seguinte à aprovação de sua candidatura pelo Conselho Deliberativo. A discussão não é apenas sobre o custo elevado, mas sobre as regras eleitorais não terem sido claras desde o início do processo.

Leila argumentou, sem citar nomes, que um candidato a vice-presidente, alguns anos atrás gastou 50 mil dólares para beijar uma modelo.