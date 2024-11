Santos precisa planejar o futuro agora e voltar a ser campeão e gigante

Fábio Carille disse em sua entrevista coletiva que o planejamento do Santos está muito atrasado. Marcelo Teixeira contesta. Talvez porque alguém já saiba que a comissão técnica será outra e até a nova contratação esteja adiantada. De qualquer modo, o plano necessário para o Santos é estratégico e de longo prazo, para que o clube volte a ser campeão e gigante em todas as competições daqui para a frente.

Há exemplos de que é possível fazer isso rapidamente. O Corinthians foi campeão da Série A três anos depois de conquistar a Série B. Mundial e Libertadores em quatro anos. O Palmeiras ganhou o Brasileirão três anos depois e não parou mais de vencer. O Botafogo é o líder e favorito a ganhar o atual Campeonato Brasileiro. Há três anos, ganhava a Série B.

Foram momentos diferentes do futebol do Brasil, da Renovação e Transparência do Corinthians à SAF de John Textor e passando pela reorganização financeira palmeirense, com Paulo Nobre.