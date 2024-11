Santos, sempre Santos!

Menos, menos.

Nem foi tão dificil e o acesso garantido três rodadas antes do fim, com ou sem o título, é como subir pela Imigrantes em doze minutos, tempo médio da serra mais livre entre o litoral e o planalto.

O Santos, agora, tem de pensar na Série A. Esqueça Neymar, não pense em um time estelar. A chance é montar um time sóbrio, com meninos da Vila e reforços pontuais. Não é difícil estruturar uma equipe capaz de brigar no bloco médio no primeiro ano, brigar por Libertadores no segundo, pensar em ser campeão no terceiro.

O Santos voltou. Sempre foi grande e sempre será. O desafio do presidente Marcelo Teixeira é construir o futuro para voltar a pensar em ser campeão paulista, da Copa do Brasil, do Brasileirão, da Libertadores.

O Santos é do mundo outra vez.