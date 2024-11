Botafogo tenta se aproximar do título. Informações e palpites do PVC

ANÁLISE - O Botafogo tem tudo para ganhar e se aproximar um pouco mais do título brasileiro. Mas deve ter a lembrança do tropeço do ano passado contra o Cuiabá, no Nílton Santos.

BOTAFOGO - Problemas - Jeffinho (machucado), Rafael (machucado) - Time provável (4-4-2) - John, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Luiz Henrique, Gregore, Marlon Freitas e Almada; Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Últimos cinco jogos - v-d-v-v-e

CUIABÁ - Problemas - Alan Empereur (machucado), Eliel (machucado), Fernando Sobral (machucado), Gustavo Sauer (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Wálter, Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto e Fernando Sobral; Gabriel Sauer, Lucas Fernandes e Derik Lacerda; Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco

Últimos cinco jogos - e-d-d-e-v

CURIOSIDADE - No ano passado, o início da queda botafoguense foi com derrota para o Cuiabá, no Nílton Santos.