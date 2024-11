Astúcia de boas perguntas foge das entrevistas dos técnicos e das apostas

Acontece que isto não tem acontecido. Há 40 dias, o Uol descobriu depósito feito na conta do ponta Luiz Henrique, do Botafogo. Por duas vezes, Luiz Henrique ficou frente a frente com jornalistas. Numa, a pergunta foi ingênua e a resposta, evasiva: "Não, não tenho nada com apostas, não!"

Ora, a pergunta é outra. "Luiz, há um comprovante da devolução de um empréstimo de R$ 40 mil para a sua conta. Você tem o comprovante da saída desse dinheiro da sua conta corrente, um comprovante do empréstimo que o tio de Paquetá diz que você fez?"

O jogador é inocente até que se prove o contrário. Pode perfeitamente dizer que deu R$ 40 mil num envelope sem pedir recibo. À Justiça caberá pedir quebra do sigilo bancário ou acreditar na versão.

A crise brasileira é grave e atinge também a nós, jornalistas. Na entrevista coletiva com Abel Ferreira, o repórter disse haver nove dias de folga entre o empate contra o Fortaleza e a derrota para o Corinthians. De folga, foram dois dias, não nove. Seria justo questionar Abel sobre a razão de não vencer depois de sete dias de treinos. Não depois de nove dias de folga. Não houve..

Perguntas bem feitas exigem respostas pensadas. Não é inquisição. É entrevista.