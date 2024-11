Como deve ser o duelo tático de Flamengo x Atlético no Maracanã

Daí para a frente, tudo individual. Lyanco com Michael, Otávio com De Arrascaeta, Rubens marcando Plata, com Arana, na linha do meio-de-campo, acompanhando Wesley até a linha de fundo. Por vezes, vai parecer linha de cinco. Não é. Milito marca com linha de quatro homens, constrói com três no fundo, Lyanco, Battaglia e Junior Alonso.

O grande duelo pode ser para conter Gérson. Alan Franco terá essa missão. Paulinho acompanha Evertton Araújo e jogará mais perto de Hulk, pelas ausências de Deyverson e Bernard. A não ser que Milito faça outra escalação e a opção seja por Vargas, em vez de Rubens. Neste caso, Arana marcará Plata e Paulinho acompanhará Wesley.

O Atlético visitante é completamente diferente de quando joga na Arena MRV. Em Belo Horizonte, alargará o campo com Scarpa pela direita, Arana à esquerda. Hoje, Scarpa marcará Alex Sandro. Cada um com o seu.

Dificuldade para o Flamengo jogar, mas com posse de bola acima dos 55%, possivelmente, se a posturá do Galo se confirmar a citada acima.

O Flamengo alarga o campo com Wesley pela direita, Michael pela esquerda, puxa Plata, Gabigol e De Arrascaeta por dentro e pode ter Gérson chegando à frente. Alex Sandro como lateral armador. Vai virar um 2-3-5, por vezes 2-2-6 quando tiver a bola.

Marcando, o Flamengo é zonal. Não faz plano individual com a obsessão de Milito, discípulo de Marcelo Bielsa, mestre das grandes perseguições — assim definiu Hernán Crespo, quando estava no Brasil.