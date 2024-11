Marcelo e as revelações do mimo ao jogador profissional

Mano Menezes confirmou ter ouvido algo dito por Marcelo que o incomodou e causou a mudança na substituição. John Kennedy entrou no lugar de Lima, Marcelo voltou para o banco com cara de poucos amigos.

"Não fala mais comigo. Não encosta em mim. E para de fazer média com a torcida." Já imaginou alguém falar assim com seu superior hierarquicamente? No seu ambiente de trabalho?

Alguém dirá que Marcelo tinha razão de ficar bravo por só entrar aos 45 do segundo tempo. Não tinha. Ele nunca deu curto circuito quando era reserva de Fábio Centrão no Real Madrid e hoje diz que Mourinho o ajudou ao dizer que não sabia marcar.