Copa do Brasil revive rivalidade gigante entre Atlético e Flamengo

Se houver uma camisa branca e preta no varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento. A frase consagrada por Roberto Drummond só não diz que se houver uma azul, ou rubro-negra, o atleticano torce a favor da tempestade.

Todo torcedor do Galo aprende a amar o Atlético sobre todas as coisas, menos mãe e pai, e não gostar do Flamengo acima de todos os clubes, exceto o Cruzeiro. Alguns, até mais do que do Cruzeiro.

O atleticano aprende isso desde José de Assis Aragão, período em que os rubro-negros respeitavam Reinaldo, temiam o Atlético e também contestavam os árbitros, como fizeram Marcos Braz e Bruno Spindel em Itaquera.