Brasil x Peru às 21h45. Por que o horário maldito voltou?

Houve anúncio com pompa no final de 2018 de que o futebol passaria a ser disputado, às quartas-feiras, no horário das 21h30. Para atender à demanda da CBF e à exigência da Conmebol, cuja agenda para a América do Sul era de partidas às 19h e 21h30, a emissora detentora dos direitos de transmissão avisou, em 18 de dezembro de 2018, que todas as partidas teriam início quinze minutos mais cedo.

Por isso, além de Brasil x Peru nesta terça-feira, também São Paulo x Vasco e Fortaleza x Atlético, na quinta, começarão às 21h45.

Faz uma enorme diferença, não só para quem tem de pegar o metrô e voltar para casa, quanto para quem simplesmente quer dormir.