A seleção brasileira no túnel do tempo ou Meia-Noite em Paris

Muita gente não entendeu a observação de Dorival Júnior a respeito do post de Bruno Formiga, com um texto do velho jornalista e bom amigo Tonico Duarte. O brilhante repórter e editor que faleceu em dezembro de 2023 tem uma matéria publicada em 1979 em que critica a geração de jogadores da época. O título "Seleção, apenas um time comum." vem acompanhado de um olho: "Há um festival de cabeças-de-bagre."

Dorival Júnior não criticou a geração de Zico, Sócrates, Falcão, Leão e Zé Sérgio, citados por Tonico Duarte. Criticou a análise apressada feita à época pelo texto brilhante de Tonico.

"Meia-Noite em Paris" é um filme de Woody Allen premiado com o Oscar de Melhor Roteiro Original, em 2012. Nele, o escritor e roteirista Gil Pender, vivido por Owen Wilson, viaja no tempo até a Paris do início da década de 1920, quando se encontra com Scott e Zelda Fitzgerald, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Salvador Dalí. Encanta-se e se surpreende com o desencanto dos grandes personagens com sua época. Preferiam a Belle Époque, o final do século 19.