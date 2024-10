Santos vence com susto e inicia contagem para subir

William Do Bigode, Dubgod na camisa, deu de novo a paz. Erro de Alex Muralha. Virou uma paz desconfiada, porque o Santos se livrava muito fácil da bola. Menos posse, mais risco. Outro susto, o gol de empate, de Delatorre, antes de Luan Peres fechar o 3x2.

Mesmo assim, a vitória. E agora começa a contagem regressiva para o Santos. No ano passado, o quarto colocado foi o Atlético Goianiense, com 64 pontos. Faltam oito para o Santos. Mas o Vasco subiu com 62, há duas temporadas, e o Cuiabá conseguiu o acesso com 61, em 2020.

Dá para se garantir matematicamente com menos. Já são oito pontos de vantagem para o quinto colocado.