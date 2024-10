O raio-X da crise da seleção brasileira

Hoje, a situação é parecida. Estamos na última rodada do primeiro turno, Neymar está fora, Dorival Júnior muda cinco posições em relação à derrota para o Paraguai, o Brasil foi eliminado nas quartas-de-final da Copa América, nos pênaltis, há três meses. Há insegurança no ambiente, como naquela época, mas desta vez produzido a partir do gabinete da presidência, de onde se espalha absoluta falta de certeza do que se pode falar ou fazer.

Não é por outro motivo que Dorival Júnior diz: "Podem ter certeza, o Brasil estará na final da Copa." Pura insegurança.

A seleção precisa vencer o Chile, mas não será favorita, nem mesmo contra os penúltimos colocados das eliminatórias. Ricardo Gareca está em seu nono compromisso na seleção chilena e, como o Brasil, precisa dar respostas à sua torcida.