William Rogatto é o Pablo Marçal das apostas esportivas

William Pereira Rogatto é uma espécie de Pablo Marçal da manipulação de resultados. O candidato a prefeito de São Paulo entrou na eleição com todos sabendo de sua condenação por participação numa quadrilha de golpes bancários pelo celular.

A menos de 48 horas da eleição, confessou ter distribuído um documento falsificado, para caluniar um candidato opositor. Mesmo assim, o esboço de cidadão teve 1,7 milhão de votos! A cidade de São Paulo quase levou ao segundo turno um mentiroso e golpista.

William Rogatto admite ter manipulado resultados e se orgulha disso. Dois jogos manipulados no Campeonato de Brasília? "Eu rebaixei 42 clubes!" Não há certeza disso nem de sua opinião sobre jogos do Brasileirão 2023. E sai da CPI como se fosse um herói, em vez de bandido.

O cara fugiu para Portugal, deu um depoimento por vídeo, não dá as caras e merece manchetes. Quando o Brasil virou este país que dá mais crédito a bandidos do que a quem paga impostos?

Enquanto isso, nos Estados Unidos, um dirigente brasileiro se prepara para o furacão sem entender por que se dá mais atenção ao pagamento feito a Luiz Henrique, do Botafogo, do que a Caio Paulista, Beraldo, Rafinha e Gabriel Neves. Ora, é óbvio. Porque há um comprovante de Pix na conta de Luiz Henrique, depósito feito pelo tio de Lucas Paquetá, Bruno Tolentino, que admite ter ganhado dinheiro com apostas em jogos em que Paquetá e Luiz Henrique atuaram. Só por isso.

Qualquer acusação ou frase tem de ser analisada e investigada. O caso das apostas esportivas é muito grave e se tornou ainda pior por causa do desgoverno de seis anos, entre a legalização em 2018, o descaso dos anos Bolsonaro e a demora na regulamentação no governo Lula.