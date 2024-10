Crise da CBF chega à seleção e explica Atlético querer Rodrigo Caetano

O interesse do Atlético em ter Rodrigo Caetano de volta indica como a crise da CBF se instala também na seleção brasileira. Uma semana depois de oito executivos da confederação, entre eles o diretor executivo de seleções, terem assinado documento afirmando que a relação com Ednaldo Rodrigues é "harmoniosa e de absoluta confiança", o jornalista Heverton Guimarães divulgou que o Atlético negocia o retorno de Caetano para assumir a função de CEO da SAF do Galo, a partir de 2025.

Rodrigo Caetano não está no mercado e não está alimentando propostas. O mercado é que sabe da dificuldade de seu trabalho e, por isso, entende ser possível contratá-lo.

É diretor de seleções da CBF e seguirá assim até o final do ano. A notícia apenas sinaliza que o Atlético sabe que o ambiente de trabalho para quem trabalha na confederação não é bom. Que os executivos da seleção brasileira não têm autonomia. NInguém dirá isso, mas ninguém está feliz. O sonho de trabalhar na seleção, levá-la à Copa do Mundo, é resumido por gente de dentro do prédio da Barra da Tijuca da seguinte maneira: "Estar no lugar certo na hora errada."

O objetivo da comissão técnica é ganhar os quatro jogos das duas próximas Datas Fifa, contra Chile, Peru, Venezuela e Uruguai. Se a seleção encaminnar a classificação e se a autonomia não existir, todos os integrantes da comissão técnica terão mercado de trabalho em clubes do Brasil. A proposta do Atlético não será confirmada nem no Galo nem na CBF. Mas existe.

Mas só uma coisa pode tirar alguém da seleção brasileira: perceber que desse mato não vai sair coelho. Com Ednaldo Rodrigues na presidência, a situação não vai mudar.