Tite não paga promessa, Flamengo fracassa no ataque e Peñarol pega Botafogo

Tite prometeu que o Flamengo criaria menos chances de gol do que no Maracanã e voltaria de Montevidéu com pelo menos um gol.

Não cumpriu. Diferentemente das 17 finalizações do jogo de ida, sete no alvo, o rubro-negro controlou a posse de bola, mas só acertou o alvo duas vezes, com Plata e Gabigol. Não foi capaz de vencer o goleiro Aguerre.

O Flamengo controlou a posse de bola, mas outra vez foi arame liso. Cercou a grande área, não machucou a defesa do Peñarol, apesar da tensão explícita no estádio Campeón del Siglo.