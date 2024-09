Coutinho transforma o Clássico dos Milhões no Clássico do Coutinho

Coutinho havia disputado apenas três Clássicos dos Milhões, em sua primeira passagem por São Januário, como profissional. Um empate por 0 x 0 e duas derrotas, nenhum gol.

Entrou no lugar de Payet, dois minutos após o gol de Gérson, que abriu o marcador para o Flamengo.

O Flamengo jogou melhor do que o Vasco, controlou as ações do primeiro tempo, principalmente nos primeiros 30 minutos. Depois, permitiu crescimento vascaíno, com marcação forte e escape rápido para o contra-ataque. Chegou a haver uma bola na trave, de David, mas com marcação de impedimento anterior.

Na segunda etapa, o Flamengo chutou duas vezes na trave, antes do gol de Gérson.

Seria uma boa vitória rubro-negra, que seguiria buscando o Botafogo na liderança.

Seria, não fosse o Clássico de Phillippe Coutinho.